Жителей московского региона предупредили о похолодании на Рождество

На смену оттепели и слякоти, которыми отметилась погода в столичном регионе в первые дни нового года, придет похолодание. На Рождество столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Одинаково холодно будет и днем и ночью. Об этом «360» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«6 и 7 [января] мы ожидаем и днем и ночью [температуру] в пределах -5…-7 градусов. В этих же пределах сохранится температура и в последующие дни, в том числе и до конца недели», — заявил Синенков.

Собеседник добавил, что погода будет преимущественно облачной, с редкими прояснениями и с небольшими снегопадами.

Ветер будет восточной четверти. Его скорость на неделе будет достигать максимум восьми метров в секунду. В основном он будет слабым. Атмосферное давление к середине недели понизится до 750 миллиметров ртутного столба — это немного выше нормы. Потом оно придет в норму.