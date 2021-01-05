Несколько регионов России ожидают погодные аномалии

Аномальный холод ожидает жителей некоторых регионов Урала и Сибири в ближайшие дни. При этом на Дальнем Востоке, напротив, прогнозируется аномальное тепло.

Аномально холодная погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области, где температура ночью будет достигать -25 … -30 градусов, что ниже климатической нормы на 5–10 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура заметно ниже нормы на 15–18 градусов ожидается также в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. В этих регионах морозы будут доходить до -40 … -43 градусов.

«Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — рассказал Вильфанд.

В то же время тепло ожидается в Дальневосточном федеральном округе, отмечает Ura.ru. Так, на севере Таймыра и Якутии температура будет выше нормы на 20–25 градусов, уточнила газета «Известия».

На смену оттепели и слякоти, которыми отметилась погода в столичном регионе в первые дни нового года, придет похолодание. На Рождество столбик термометра опустится до отметки в -7 градусов. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с «360» отметил, что одинаково холодно будет и днем и ночью.