Экология 23 июня 2023, 04:37 Извержение вулкана Ключевской сопки началось на Камчатке Институт ДВО РАН: на вулкане Ключевской сопки началось извержение стромболианского типа РИА «Новости»

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На вулкане Ключевской сопки на Камчатке началось извержение. Об этом сообщил в Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа — фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации», — сказано в сообщении.

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Ночью наблюдалось свечение от лавы, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в обсерватории в поселке Ключи. Выбросов пепла не наблюдается. Вулкану присвоен «желтый» повышенный код опасности.

Предыдущее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 30 сентября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Ключевская сопка (Ключевской) считается самым высоким действующим вулканом Евразии. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи.

В мае на Камчатке оживился вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла высотой на 3,5 километра.