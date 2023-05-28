Экология 28 мая 2023, 07:32 Вулкан на Камчатке выбросил пепельный столб до 3,5 километров МЧС: на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра РИА «Новости»

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На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой на 3,5 километра. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.

«Из вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс на высоту до 3500 метров при высоте самого исполина — 3283 метра», — уточнили в ведомстве.

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Выброс пепла зафиксировали специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Из-за направления ветра пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На его пути пока нет населенных пунктов. В МЧС не исключили, что при изменении розы ветров незначительная часть пепла может выпасть в поселках Усть-Камчатского муниципального района.

Сейчас выпадение пепла в населенных пунктах нет. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировали.

«Шивелучу присвоен „оранжевый“ код авиационной опасности», — заключили в ведомстве.

В ноябре 2022 года вулкан на Камчатке выбросил пепельный столб до пяти километров