Утечка произошла на Харьягинском месторождении нефти в НАО

Разгерметизация трубы привела ко второй за год утечке нефтесодержащей жидкости недалеко от Харьягинского месторождения. Об этом на своей странице в Instagram сообщила пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

В пресс-службе со ссылкой на информацию от компании «Лукойл-Коми» отметили, что для ликвидации последствий утечки на место отправили специалистов.

Само место находится на безопасном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва и масштабы последствий пока неизвестны.

Как напомнил телеканал «Царьград», это не первая утечка с этого месторождения в этом году. В октябре нефтепродукты в результате прорыва трубы попали в реку Колву.

Сотрудники МЧС установили на территории округа и соседней республики Коми боновые заграждения длинной в несколько километров, чтобы останавливать потоки нефтесодержащей жидкости. Тогда же на севере Коми ввели режим ЧС. В ликвидации аварии принимали участие более 190 человек.