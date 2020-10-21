Власти и специалисты осмотрели место разлива нефти в районе реки Колва

Она осмотрела Харьягинское месторождение, где 17 октября при проведении планового осмотра внутрипромысловых трубопроводов на акватории реки Колва было обнаружено пятно радужного цвета.

«Наша задача сейчас понять какое количество нефтесодержащей жидкости попало в реку. Для этого мы берем заборы проб. С компанией мы договорились, что пробы возьмём у каждого бона, перед ним и за ним. Но я больше чем уверена, что нефть осела перед первым боном. Как только лабораторные исследования будут завершены, Росприроднадзор сможет сделать официальное заявление об оценке вреда», — отметила Светлана Радионова.

Источник фото: пресс-служба Роприроднадзора

Глава НАО Юрий Бездудный сообщил, что последствия ЧС были видны еще из вертолета. Нефть осела на берегах и боновых заграждениях.

«С воздуха и на земле мы увидели, что имеет место факт утечки нефти. Посмотрели, что работы по ликвидации действительно активно ведутся. Слетали вниз по течению, увидели боновые заграждения. Ранее от администрации округа предлагал помощь компании, но их руководство заверило, что средств хватает, чтобы ликвидировать аварию собственными силами», — подчеркнул Юрий Бездудный.

Представители компании «Лукойл» сообщили, что располагают необходимым оборудованием и специалистами для проведения работ по ликвидации последствий разлива.

По последним данным, количество ликвидаторов аварии увеличено почти в пять раз до 190 человек. Сооружены шесть боновых рубежей длиной более 2,9 километра и сорбирующих бонов длиной три километра. Активную фазу работ планируется завершить в течение недели.