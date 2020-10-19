Режим ЧС ввели на севере Коми из-за нефти в реке
«В связи с загрязнением реки Колва нефтепродуктами, решением КЧС МОГО „Усинск“ на территории муниципального образования с 18:00 18 октября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — сообщается на официальном сайте администрации города.
Постановление о введении режима ЧС подписал руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев.
На поверхности воды в реке Колве ранее обнаружили радужные пятна.
«Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения», — написал губернатор округа Юрий Бездудный 17 октября.
Сейчас причины разлива нефти в реку устанавливают Росприроднадзор, департамент природных ресурсов и природоохранная прокуратура.
Ранее загрязнение воды называли одной из возможных причин массовой смерти животных на побережье океана на Камчатке. Другая версия — токсичные водоросли.