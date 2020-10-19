facebook_pixel
    19 октября 2020, 11:33

    Режим ЧС ввели на севере Коми из-за нефти в реке

    Ксения Басырова, Юлия Булыгина

    В Усинске на севере Коми ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как в Ненецком округе в реку Колву вытекли нефтепродукты. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
    Режим ЧС ввели на севере Коми из-за нефти в реке

    «В связи с загрязнением реки Колва нефтепродуктами, решением КЧС МОГО „Усинск“ на территории муниципального образования с 18:00 18 октября введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — сообщается на официальном сайте администрации города.

    Постановление о введении режима ЧС подписал руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев.

    На поверхности воды в реке Колве ранее обнаружили радужные пятна.

    «Сегодня на поверхности воды реки Колва в районе Харьягинского месторождения была обнаружена радужная пленка. Компанией-недропользователем выставлено 150 метров бонового заграждения», — написал губернатор округа Юрий Бездудный 17 октября.

    Сейчас причины разлива нефти в реку устанавливают Росприроднадзор, департамент природных ресурсов и природоохранная прокуратура.

    Ранее загрязнение воды называли одной из возможных причин массовой смерти животных на побережье океана на Камчатке. Другая версия — токсичные водоросли.