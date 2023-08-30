Эксклюзив 30 августа 2023, 10:00 Тушение крупного лесного пожара в Геленджике площадью 118 га сняли на видео Глава Геленджика Богодистов: площадь пожара увеличилась до 118 га

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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров. К тушению подключили более 440 человек, в том числе экипированных добровольцев, и вертолет Бе-200. «360» показал работы на месте возгорания.

«Площадь возгорания составила 118 гектаров. В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек», — сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

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К работе, кроме специалистов МЧС России, подключили экипированных добровольцев. К месту возгорания из Ростова-на-Дону вылетел самолет Бе-200. Тушение огня с воздуха и работа спасателей попали на видео.

Лесной пожар распространился по горному склону и приблизился к реабилитационному центру для животных «Сафари-парк». Полиция задержала местного жителя, которого заподозрили в ответственности за возгорание. Именно он, по версии следствия, оголил провода электрокабеля, после чего загорелась земляная подстилка.