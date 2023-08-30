Происшествия 30 августа 2023, 01:12 Полиция задержала виновника пожара в Геленджике МВД: предполагаемый виновник лесного пожара в Геленджике задержан Телеканал «360»

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Краснодарская полиция задержала предполагаемого виновника лесного пожара в Геленджикском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 40-летний местный житель на своем участке оголил провода электрокабеля, чем спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате пожар распространился на лесной массив. В отношении мужчины начали проверку.

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В МЧС сообщали, что площадь пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров. Распространению огня способствовал сильный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду.

В тушении задействовали 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил более 130 тонн воды на охваченную огнем местность.

Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры в Геленджике нет, подчеркивали в ведомстве. Обстановку в окрестностях крупного пожара спасатели оценили как контролируемую.