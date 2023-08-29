29 августа 2023, 21:37
Пожар в Геленджике приблизился к «Сафари-парку»
Лесной пожар на горных склонах Геленджика приблизился к «Сафари-парку»
Начавшийся в Геленджике лесной пожар разгорелся еще сильнее. Пламя распространилось на большую площадь. Об этом «360» сообщили местные жители, которые поделились кадрами пожара.
Пламя бушевало в районе гор, окруживших город. По данным Telegram-каналов, оно приблизилось на опасное расстояние к первому на черноморском побережье реабилитационному центру для животных «Сафари-парк».
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Согласно официальным сведениям на сайте организации, там обитают более 250 видов зверей и птиц.
Из данных в социальных сетях следует, что руководство зоопарка экстренно собрало работников для борьбы с огнем. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил об открытии оперативного штаба для решения вопросов по тушению пожара. Он подчеркнул, что к борьбе с огнем привлекли всех спасателей и сотрудников коммунальных служб из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска. К тушению подключились депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.
«В темное время суток работа вертолета МИ-8 запрещена. Работаем вручную. Всего 169 человек и 31 единица техники», — заявил глава города.
Богодистов добавил, что тушение пламени осложняют порывы ветра до 30 метров в секунду.
По данным регионального главка МВД, виновником возгорания стал местный житель, который занимался прокладкой электрокабеля на своем участке. В ходе работ мужчина оголил провода и искра упала на сухую земляную подстилку. Пламя распространилось на площади в 1,5 гектара и продолжило захватывать все новые участки. В рамках проверки полицейские задержали предполагаемого виновника пожара.
Лесные пожары
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