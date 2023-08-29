Эксклюзив 29 августа 2023, 21:37 Пожар в Геленджике приблизился к «Сафари-парку» Лесной пожар на горных склонах Геленджика приблизился к «Сафари-парку»

Читать 360tv в

Начавшийся в Геленджике лесной пожар разгорелся еще сильнее. Пламя распространилось на большую площадь. Об этом «360» сообщили местные жители, которые поделились кадрами пожара.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Пламя бушевало в районе гор, окруживших город. По данным Telegram-каналов, оно приблизилось на опасное расстояние к первому на черноморском побережье реабилитационному центру для животных «Сафари-парк».

Реклама

Согласно официальным сведениям на сайте организации, там обитают более 250 видов зверей и птиц.

Из данных в социальных сетях следует, что руководство зоопарка экстренно собрало работников для борьбы с огнем. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил об открытии оперативного штаба для решения вопросов по тушению пожара. Он подчеркнул, что к борьбе с огнем привлекли всех спасателей и сотрудников коммунальных служб из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе и Новороссийска. К тушению подключились депутаты, сотрудники администрации и добровольцы.

«В темное время суток работа вертолета МИ-8 запрещена. Работаем вручную. Всего 169 человек и 31 единица техники», — заявил глава города.

Богодистов добавил, что тушение пламени осложняют порывы ветра до 30 метров в секунду.

По данным регионального главка МВД, виновником возгорания стал местный житель, который занимался прокладкой электрокабеля на своем участке. В ходе работ мужчина оголил провода и искра упала на сухую земляную подстилку. Пламя распространилось на площади в 1,5 гектара и продолжило захватывать все новые участки. В рамках проверки полицейские задержали предполагаемого виновника пожара.