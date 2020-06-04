Тепло из Средней Азии придет в Москву уже на выходных. Когда ждать +30?

На Москву движется теплый воздух из Средней Азии, так что уже в субботу установится по-настоящему летняя погода, а на следующей неделе температура может уйти за 30 градусов. Но купаться, предупреждают синоптики, пока рановато.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «360» рассказал, что аномальный холод, который принес в Москву воздух с Баренцева моря, сменится теплом уже в ближайшее время.

Если в четверг и пятницу будут грозы, порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду, то уже в субботу станет «полегче».

«Отдельные ливни и грозы могут быть, температуры ночные 10-12 градусов в субботу, 22-24 днем. В воскресенье 15-17 градусов ночью, 25-27 градусов днем. С понедельника по среду, можно сказать, вообще летняя погода будет. Переменная облачность без осадков. Ночные температуры до 18 градусов, днем до +28. В среду по прогнозу — 26-31 градус», — рассказал Анатолий Цыганков.

Но 30-градусная жара в случае с Москвой не означает, что пора купаться. По словам Цыганкова, вода прогревается, если тепло продолжается четыре-пять дней. В столичном регионе же ночью будет прохладно. Представитель Гидрометцентра предупредил, что вода подойдет только тем, кто не боится плавать в +19.

Кроме того, Цыганков предупредил, что с Запада на Россию надвигается очередной холод.

Пока тепло идет, но по Западу сейчас мощный циклон стоит. Высокое давление в районе Коми его сдерживает, не пускает, поэтому мы в тепле. Когда давление уйдет, опять может температура немного понижаться Анатолий Цыганков.

Что касается аномальности, то пока что в Москве по-прежнему необычно холодно. В пятницу будет на один градус меньше положенного для 5 июня. Зато 9 июня температура будет превышать нормальную отметку на шесть градусов.