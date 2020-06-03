Штормовое предупреждение объявили в Подмосковье. Гроза и сильный ветер продлятся до конца дня

Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде и ветре. За два дня в области опять может выпасть аномальное количество осадков. Из-за угрозы паводка дачников попросили побыть пока дома.

«Сегодня в Подмосковье — штормовое предупреждение, сильный дождь и ветер. По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетах есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск», — предупредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.

По его словам, из-за паводка в зоне риска могут оказаться дачи. Поэтому он попросил тех, у кого есть возможность, ненадолго уехать из домов. Воробьев попросил всех жителей быть максимально осторожными.

Все экстренные службы Московской области привели в режим повышенной готовности. В подмосковном управлении МЧС опубликовали штормовое предупреждение. Непогоду ждут с 14:00 3 июня, сильный дождь, гроза и ветер продлятся до конца дня.

Спасатели предупредили, что сначала стихия обрушится на юг области, потом дожди пройдут и на севере. Ветер будет восточный, до 15 метров в секунду.