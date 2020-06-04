    04 июня 2020, 18:11

    Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

    Анастасия Кременчугская

    Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, какую погоду стоит ожидать в столице этим летом.

    Эксперт отметил, что заявления об угрозе торфяных пожаров — это «очковтирательством». Он также подчеркнул, что повторение возгораний, которые привели к рекордной жаре, невозможно.

    «Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», — заявил он.

    По словам Тишковца, температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.