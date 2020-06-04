Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, какую погоду стоит ожидать в столице этим летом.
Эксперт отметил, что заявления об угрозе торфяных пожаров — это «очковтирательством». Он также подчеркнул, что повторение возгораний, которые привели к рекордной жаре, невозможно.
«Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», — заявил он.
По словам Тишковца, температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.