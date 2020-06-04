Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

Эксперт отметил, что заявления об угрозе торфяных пожаров — это «очковтирательством». Он также подчеркнул, что повторение возгораний, которые привели к рекордной жаре, невозможно.

«Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», — заявил он.

По словам Тишковца, температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.