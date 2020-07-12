Тепло и грозы пообещали московскому региону в воскресенье

Жителей столицы 12 июля ждет теплая погода, но местами могут пройти грозы. Синоптики ожидают непогоду в основном на севере и западе московского региона.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в воскресенье Москва и область будут находиться в теплом секторе далекого циклона. Холодный атмосферный фронт пройдет на западе и севере области.

«Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, наиболее сильное проявление непогоды будет в северных и западных районах Московской области», — привело слова Леуса РИА «Новости».

Воздух в городе прогреется до +26…+28 градусов, а в Подмосковье будет от +23 до +28 градусов тепла. На юге и востоке региона синоптики обещают до +30 градусов жары. Ветер будет дуть юго-восточный. Его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Во время грозы ветер может быть порывистый.

В течение дня атмосферное давление будет немного снижаться. К вечеру барометры в Москве покажут 746 миллиметров ртутного столба. Это значение находится около нормы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на следующий неделе жителей московского региона ждет похолодание. Самая низкая температура будет 15 июля, когда воздух днем прогреется максимум до +21 градуса.