Воздух из Арктики остудит московский регион
Самый холодный день следующей недели, по прогнозам синоптиков, придется на среду, 15 июля. После теплых выходных температура понизится на 10 градусов, приводит издание слова метеоролога. Днем в среду воздух прогреется до +16…21 градуса, а в ночь на четверг вообще может похолодать до +9 градусов.
Холодный фронт принесет еще и осадки. По прогнозу синоптиков, дождливо и облачно будет в среду и четверг. Зато потом погода начнет налаживаться. К пятнице воздух снова прогреется до +22…27 градусов. Прогноз на субботу пока такой же. Но 30-градусная жара пока в московский регион не вернется.
Пока москвичи и жители области будут довольствоваться прохладой, жители Урала будут готовиться к аномальной жаре. До 16 июля в Свердловской и Челябинской областях аномально жарко — температура воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов. На протяжении почти всей недели там будет порядка +36…38 градусов.