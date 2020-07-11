Сильный ветер повалил деревья в Петербурге. Пострадали два человека

В Выборгском районе Петербурга дерево упало на легковой автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина. В Приморском районе северной столице, в Удельном парке, также из-за падения дерева в больницу доставлена женщина 1943 года рождения.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе достигают 20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метров в секунду. Кроме того, ожидаются грозы и ливни.

Из-за непогоды в Санкт-Петербурге ранее закрыли парки, сады и скверы. Присутствует угроза поднятия воды в Неве до опасных значений — выше 160 сантиметров. В этой связи с 18:00 были частично закрыты затворы городского Комплекса защитных сооружений. Судоходство при этом не остановлено.

Несколько дней назад в московском регионе только за сутки выпало полторы нормы осадков за месяц. При этом в некоторых подмосковных городах вообще невероятные цифры — например, в можайские осадкомеры попало 133 миллиметра, а это 151% нормы июля. Причем синоптики не считают это аномалией. «360» рассказывал о шутках природы и возможных будущих последствиях.