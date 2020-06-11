«Свалок больше не будет. Тема закрыта». Как Подмосковье становится чище

Задача каждого руководителя — знать все о вверенном ему хозяйстве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев за рулем своего автомобиля отправился в поездку по региону, чтобы посмотреть, как идет работа по ликвидации свалки в Рузе, как жители сортируют мусор в Краснознаменске, и принял участие в запуске комплекса по переработке мусора в Кашире.

Ликвидация свалки в Щелканове

Свалка около деревни Щелканово должна была действовать только 11 месяцев. Но собственник участка продолжал свозить туда мусор. В итоге фильтрат начал попадать в подземные воды. Участок у недобросовестного собственника реквизировали, а мусор стали срочно вывозить.

В поездке на место ликвидированной свалки губернатора сопровождал заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

«Здесь экологическая ситуация очень сложная, там находятся бывшие обводненные карьеры. Поэтому здесь есть гидрологическая связь между площадками, к сожалению. И фильтрат начал уже попадать в водные горизонты, и вот уже тогда мы начали бить в колокола», — рассказал он.

Дмитрий Куракин напомнил, что тогда власти Подмосковья пошли на беспрецедентное решение: они реквизировали участок и выделили бюджетные деньги на вывоз мусора. Всего оттуда убрали уже 20 тонн.

На встрече с активистами Андрей Воробьев пообещал, что свалок в Подмосковье больше не будет.

«Здесь тоже все благоустроят, будут соблюдены все экологические стандарты. Подрядчик, который занимается этим, обязан все сделать до конца лета этого года. Здесь не будет ни КПО, ни свалки, я вам еще раз подтверждаю, что наша задача — до конца лета рекультивировать все так, чтобы здесь зацвели цветы и выросла трава», — заявил он.

Андрей Воробьев отметил, что благодаря тому, что в регионе жители начали разделять мусор, городские свалки больше не нужны.

«Сейчас порядка полутора миллионов тонн у нас отбирают жители чистой фракции и она идет во вторичное использование», — пояснил он.

Главная задача, которая стоит перед Подмосковьем, — запустить экономику, чтобы были деньги на дальнейшие рекультивацию и благоустройство.

Сортировка мусора

Однако не все жители готовы перейти на раздельный сбор мусора. Во время визита в городской округ Краснознаменск Андрей Воробьев узнал, что жители одного из домов игнорируют синий бак для пластика, стекла и бумаги.

«Нам как-то не очень объясняют», — пояснила местная жительница. По ее словам, нужно вешать объявление на каждом подъезде, как об отключении горячей воды, тогда о правилах будут знать все.

Краснознаменск губернатор назвал уютным городом. Только обратил внимание главы муниципалитета, что нужно покосить траву и подстричь деревья.

«Скажу еще раз, чтобы стригли, окашивали, форму деревьям придавали — это все имеет значение. Мы должны сделать следующий шаг. Может кому-то это мелочью показаться, но жителям это нравится», — отметил он. Также он пообещал заняться вопросом по организации парка на месте бывшего детского сада.

Запуск «Дона»

Комплекс по переработке отходов «Дон» открыли в городском округе Кашира. На кнопку старта нажали губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-премьер Виктория Абрамченко и глава Ростеха Сергей Чемезов. После этого участников отвели во двор, где сделали лабиринт из мусорных брикетов.

Это восьмая площадка из 12, которая займется переработкой мусора со всего Подмосковья. Виктория Абрамченко отметила, что национальный проект «Экология» как раз и нацелен на то, чтобы извлечь полезную фракцию из мусора, а потом сделать из него вторичный ресурс.

Сергей Чемезов призвал воспитать в каждом человеке экологическую ответственность.

«Пять или семь лет прошло, когда мы приняли решение закрывать городские свалки. Тогда президент поддержал нас и мы начали планомерную работу. С 1 января 2021-го свалок городских в Подмосковье больше не будет. Все. Тема закрыта», — подытожил Андрей Воробьев.