Началась ликвидация площадки временного содержания отходов в Рузе

«Ранее сообщалось, что по условиям соглашения между администрацией городского округа и ООО „Полигон-2004“, отходы должны были складироваться на срок не более 11 месяцев, после чего их следовало вывезти на полигон, а земельный участок — рекультивировать», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что компания не выполнила своих обязательств, из-за чего и возникли экологические проблемы. У собственника реквизировали земельный участок и ввели режим чрезвычайной ситуации. Подрядная организация, выигравшая конкурс, начала вывозить отходы на перерабатывающий комплекс.