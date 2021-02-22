Сугробы в Москве достигли 56 сантиметров

Высота сугробов в Москве в понедельник утром достигла 56 сантиметров. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«По данным на 09:00, высота снежного покрова составила 56 сантиметров», — сообщил Синенков РИА «Новости».

Синоптик ранее рассказал, что в российской столице накануне выпало 5,5 миллиметра осадков. Высота снежного покрова в Москве в минувшее воскресенье достигла 53 сантиметров.

Гидрометцентр России ранее объявил в московском регионе «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей на дорогах. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 23 февраля. В ночь на вторник, согласно прогнозу, столбики термометра опустятся до −25…−27 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит −15…−17 градусов. Скорость ветра — три-восемь метров в секунду.

Дорожные и коммунальные службы в Московской области перевели на усиленный режим работы для расчистки дорог. Об этом ранее сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.