Подмосковные дорожники перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

Дорожные службы Московской области перевели на усиленный режим работы для уборки снега. Задействовали около 18 тысяч человек и четыре тысячи единиц спецтехники. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«В уборке дорог сейчас задействованы более 2,3 тысячи единиц техники и почти 2,7 тысячи человек, при необходимости будут задействованы дополнительные ресурсы. Техника проводит очистку проезжей части и противогололедную обработку», — сказал Гержик.

Министр добавил, что в приоритете у дорожников очистка участков на вылетных магистралях, подъездных дорог к социальным объектам и маршрутов пассажирского транспорта. Снег убирают и коммунальные службы Подмосковья. Более 15 тысяч человек и 1,6 тысячи машин очищают дворы и общественные территории.

Сейчас небольшой снег на всей территории региона. Наиболее сильные осадки на северо-западе Подмосковья. Температура воздуха около -9 градусов. Снега будет больше в районе 15:00. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и по возможности отказаться от поездок на своих машинах.