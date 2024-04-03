Экология 03 апреля 2024, 06:26 Стало известно о погибшем при землетрясении на Тайване Reuters: 1 человек погиб и более 50 пострадали при землетрясении на Тайване Qi Fei/XinHua / Global Look Press

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Мощнейшее за четверть века землетрясение на Тайване унесло жизнь по меньшей мере одного человека. Более 50 жителей обратились за медицинской помощью, сообщило агентство Reuters.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 километра. Пожарная служба Тайваня сообщила, что один местный житель погиб от рухнувших на него камней, более 50 получили ранения.

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Обрушились не менее 26 зданий, из них более половины находились в Хуаляне. Около 20 человек оказались в ловушке, началась спасательная операция. По информации агентства, произошедшее 3 апреля землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

Филиппинское сейсмологическое агентство призвало жителей прибрежных районов эвакуироваться на возвышенности. Метеорологическое агентство Японии объявило об опасности цунами. Несколько волн достигли некоторых районов южной префектуры Окинава.