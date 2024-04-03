Мир 03 апреля 2024, 03:58 Трехметровое цунами дошло до Японии после землетрясения близ Тайваня NHK: цунами высотой три метра достигло японского острова Енагуни Freepik

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Цунами высотой три метра дошло до побережья японского острова Енагуни после сильного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня. Об этом рассказали на телеканале NHK.

В публикации жителей региона призвали срочно эвакуироваться.

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«Эвакуируйтесь как можно быстрее. Возможны неоднократные удары волн. Оставайтесь в эвакуации до отмены всех предупреждений», — сказано в сообщении.

До этого землетрясение магнитудой 7,5 случилось около Тайваня. После этого на японских островах Мияко и Окинава предупредили об угрозе цунами.

Как выяснили сейсмологи, эпицентр был под водой, на глубине 20 километров. Происшествие случилось в 08:25 по японскому времени (02:58 по Москве). Через 13 минут после первого землетрясения начались новые подземные толчки магнитудой 6,6.