Происшествия 03 апреля 2024, 04:18 Ряд зданий разрушились на Тайване после серии мощных землетрясений TVBS: землетрясения разрушили несколько зданий в городе Хуалянь на Тайване РИА «Новости»

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Вблизи острова Тайвань произошла серия мощных землетрясений. За первым с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9. Об этом свидетельствуют данные тайваньской метеорологической службы.

Самый мощный толчок произошел на расстоянии 25 километров к юго-востоку от уезда Хуалянь. Глубина эпицентра — 15,5 километров. Следующий по мощности толчок произошел спустя 13 минут после первого, на расстоянии 12,7 километра к северо-востоку от уезда Хуалянь. Специалисты зафиксировали 17 толчков примерно за час.

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В городе Хуалянь землетрясением разрушило несколько зданий. Об этом сообщил местный телеканал TVBS. В Сети появились первые кадры последствий подземных толчков.

После первого мощного землетрясения цунами высотой три метра дошло до побережья японского острова Енагуни. Жителям рекомендовали срочно эвакуироваться, так как возможны повторные анкаты волн.