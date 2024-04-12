Экология 12 апреля 2024, 12:17 Назван срок начала разлива реки Ишим в Тюменской области Тюменский губернатор Моор объявил о выходе Ишима из берегов 12 апреля РИА «Новости»

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Начало паводка в Тюменской области начнется с разлива реки Ишим в пятницу, 12 апреля. Об этом в эфире Первого канала заявил губернатор региона Александр Моор.

Он подчеркнул, что уровень воды в Ишиме на границе с Казахстаном поднялся за сутки на 112 сантиметров и прибавил еще 24 за последние часы.

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«Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму. Но до опасных явлений еще запас практически два метра», — заявил Моор.

Губернатор добавил, что также в Тюменской области ждут поднятия уровня в реке Тобол, но там вода прибывает медленнее.

Режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели еще 8 апреля для подготовки к паводку. Александр Моор в обращении к жителям заявил, что прихода паводковых вод избежать не удастся, поэтому готовиться надо заранее, чтобы минимизировать потери

По прогнозу синоптиков, уровень Ишима поднимется на уровень от 1,5 до 4,4 метра выше критической отметки. В зоне подтопления окажутся населенные пункты Ильинка, Викулово и Абатское. Пик наводнения в регионе ожидают на следующей неделе.

Во время доклада президенту России Владимиру Путину Моор заявил, что не исключает прорыва дамб вокруг крупнейших населенных пунктов во время разлива рек Ишим и Тобол. Он подчеркнул, что в зону подтопления попадет 51 населенный пункт.