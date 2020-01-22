Редкий для января снег выпал в Москве. Репортаж из соцсетей

Жители российской столицы сняли такое редкое для зимы 2019/20-явление, как снег. Снегопад начался в столице днем 22 января. «360» собрал фото и видео этого радостного события.

У всех пользователей Сети примерно одинаковые эмоции от вида снега. Один из них назвал его чудом природы.

Снег заметили на северо-западе, в центре и на востоке города. Одна из фотографий сделана около завода «Арма».

Еще одну фотографию во время снегопада сделал преподаватель журфака МГУ Григорий Прутцков.

«Здравствуй, снег», — подписал он фото.

Редакция «360» тоже порадовалась снегу и запечатлела это редкое теперь явление.

Источник фото: телеканал «360»

В этом сезоне снежных дней в Москве было совсем немного. Даже новогодняя ночь прошла без снега. В те редкие дни, когда осадки шли, они практически сразу же таяли из-за теплой погоды. Синоптики уже заявили о рекордно теплом январе. Температура превысила норму на девять градусов. Однако метеорологи прогнозируют похолодание в Москве. Столбики термометров могут показать -6…-9 градусов. В среду и четверг не исключен снегопад.