Лыжи по лужам. Как проходит аномально теплый январь на севере Подмосковья

В московском регионе выдался непривычно теплый январь. Не обошел стороной он даже самую северную точку Подмосковья — Дубну. Как наукоград справляется с такой погодой, расскажет «360».

Первые цветы

На клумбах наукограда первоцветы. И это не чудо агрономической науки, а результат аномально теплого января. В городе уже зазеленели крокусы и другие растения, которые обычно начинают цвести в апреле. Оказалось, ничего удивительного в этом нет.

«Заморозки им не особо страшны, если будет небольшой минус. Но если они отцветут раньше, то весной цвести не будут, потому что проснулись. У них заложено по циклу одно цветение. Поэтому если сейчас отцветут, то больше не будут. А так — ничем не страшно», — рассказала Елена Тимощук, агроном.

Источник фото: телеканал «360»

Футбол на зимней траве

Теплый январь в Дубне отменил многие зимние развлечения. Катки и хоккейные коробки не залиты. Сейчас в центре стадиона «Наука» — футбольное поле, покрытое зеленой травой. Хоть сейчас летний турнир проводи. Хотя обычно в середине января здесь работало сразу три катка.

«Здесь было много людей, играла музыка, светилась елка. Действительно был праздник. Приходя сюда со своими детьми, я и мои друзья приходили на праздник, когда радостная атмосфера, веселые лица людей, смех молодежи, детей. Эта вся сказочная детская зимняя обстановка, конечно, вдохновляет на отдых — семейный, хороший, добрый отдых. Сейчас, к сожалению, как видите, погода не позволяет нам это делать», — поделился Андрей Тамонов, начальник управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Новые задачи для лыжников

Больше всех ждут снега лыжники. В Дубне уже отменили несколько соревнований. Но самые отчаянные не сдаются! Берут лыжи похуже и идут на 300-метровый отрезок снежного покрова. Он чудом сохранился после единственного декабрьского снегопада.

«Ноют уже все — хочется на хороших лыжах погонять, быстро ездить. А тут никак не получается. Но эти 300 метров — это же не тренировка? Смотря как делать! Если цель себе поставил, к примеру, на области хорошо выступить, то будешь тренироваться и на этих 300 метрах. Ничего тебе не помешает», — отметил Сергей Рябов, тренер по лыжным гонкам.

Источник фото: телеканал «360»

Почему так тепло?

По словам специалистов, такая зима — результат нескольких факторов. Например, минимум солнечной активности, который наступает раз в 11 лет. Он влияет на ионосферу Земли, а происходящие там процессы способны изменить движение атмосферных вихрей на высоте пяти-шести километров.

«Мы попадаем в теплый сектор циклонов. Атлантические циклоны проходят и задевают нас только своим теплым сектором. А это что значит? Это значит — такая погода. Это дождь, облачно. В декабре 2019 года было всего восемь часов солнца. Не дней, а часов! Это очень мало для нас», — сказала Марина Бачкова, метеоролог.

Источник фото: телеканал «360»

Прогнозы на лето синоптики не дают. Но отметили, что народная примета — если зима была теплой, то лето будет особенно жарким — не работает. Но погода может удивить.