СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске

Следователи переквалифицировали дело о разливе нефтепродуктов под Новороссийском на более тяжкий состав преступления по статье о загрязнении морской среды. Об этом представитель Западного управления СК на транспорте Елена Марковская сообщила ТАСС.

Дело о разливе нефти в морском порту Новороссийска переквалифицировали на вторую часть статьи 252 УК РФ «Загрязнение морской среды», которая предполагает причинение вреда водным биологическим ресурсам и окружающей среде. В отличие от первой части, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Следователи продолжают осмотр загрязненных территорий. В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) проходят обыски, допрашивают специалистов и сотрудников предприятий, в том числе тех, кто ликвидировал последствия выброса нефти и проверял погрузочное устройство. Назначены ряд экспертиз.

Глава КТК Николай Горбань ранее заявил, что пятно на месте разлива нефти, которое изображено на фотографии, сделанной после шторма, на самом деле якобы не нефтяное.

Выброс нефти в Черное море произошел при закачке на греческий танкер Minerva Symphony с погрузочного устройства КТК в порту Новороссийска в минувшую субботу.