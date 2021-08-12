Пятно на месте разлива под Новороссийском назвали не нефтяным

Пятно на фотографии, которую сделали на месте разлива нефти под Новороссийском после шторма, не нефтяное. Об этом заявил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

Глава КТК сказал, что на первом снимке со спутника можно было разглядеть нефтяное пятно площадью 200 квадратных метров, а на втором фото, сделанном после шторма, не нефтяное пятно.

«Никаких остаточных явлений не наблюдаем», — привел ТАСС слова Горбаня.

Специалисты в течение дня планируют получить новые снимки для оценки масштаба разлива. Глава КТК отметил, что они осознают всю ответственность и взаимодействуют с Росприроднадзором. Проводится экспертиза и самого изделия, из-за поломки которого произошла утечка. Горбань указал, что причиной выброса нефти стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора.

Нефть вылилась в Черное море 7 августа при закачке на греческий танкер Minerva Symphony с погрузочного устройства КТК. В тот же день в компании заявили, что разлив локализован, его площадь оценили в 200 квадратных метров.

Накануне разлив нефти произошел в морском порту Выбора в Ленинградской области.