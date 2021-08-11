Черное золото может убить Черное море. Опасность разлива нефти под Новороссийском больше, чем мы думаем

В Черном море произошел разлив нефти с греческого танкера. Площадь загрязнения составила, по предварительным даннм, 80 квадратных километров. По некоторым оценкам, устранить разлив получится только через две недели. Специалисты считают, что пострадает экосистема моря и побережье.

Под Новороссийском в Черном море произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Разлив произошел во время погрузки с выносного причального устройства, которым владеет Каспийский трубопроводной консорциум. Терминал располагался в шести километрах от берега.

После разлива нефти транспортная прокуратура начала проверку, и специалистам удалось остановить распространение масляного пятна. Изначально заявляли о загрязнении 200 квадратных метров, но позже Институт океанологии РАН и Институт космических исследований РАН выяснили, что площадь составляет 80 квадратных километров. Такую большую площадь определили с помощью радиолокационного снимка спутника Sentinel-1.

По оценкам экологов WWF России, объем нефтеразлива как минимум равен около 100 тоннам. На ликвидацию разлива может уйти до двух недель.

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском, а также проверить информацию РАН о занижении объемов разлива. Абрамченко также поручила ведомству взять на личный контроль ликвидацию и восстановление водной среды.

На фоне сообщений о разливе нефти в Черном море дельфинарий в Анапе заявил об обнаружении масляных пятен на поверхности воды, сообщило РИА «Новости». Сотрудники использовал боны, которые впитывали, как губка, масляную пленку и не давали ей проникнуть в вольеры с животными.

Вред от разлива нефти

Утечка нефти не пройдет незаметно для экосистемы в море. Специалист отдела геоинформационных систем и исследований, эксперт общественного экологического Совета Москвы Василий Яблоков объяснил «360», что нефтепродукты в сыром виде являются токсинами и оказывают негативное воздействие на живые организмы.

Нефтяные разливы на море влияют на рыбные ресурсы, потому что нефть так или иначе оседает на дно и может приводить к заморам и отравлению рыбы. Также опасно для птиц, которые путают нефть с водой, садятся, пачкаются, а потом у них начинаются проблемы, и они не могут летать Василий Яблоков.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков назвал случившиеся экологической катастрофой, которую практически не удастся устранить. По его словам, растворимая часть нефтепродуктов уже вступила в реакцию с водной средой.

«Она будет токсично действовать на всю среду. Тяжелая нерастворимая часть постепенно осядет, но перед этим загрязнит жабры рыб, моллюсков и водоросли», — объяснил эксперт.

Пострадает и побережье Черного моря. Пешков добавил, что нефтепродукты впитаются в песок, останутся на камнях и вместе с брызгами будут попадать в воздух.

Исчезнет ли пятно нефти?

Ранее главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что из-за жаркой погоды и большой летучести до 50% объема нефти испаряется за первые 12 часов. Но этот процесс также зависит от того, что именно выливалось — мазут или дизельное топливо.

Однако специалисты неоднозначно отнеслись к его словам. Василий Яблоков отметил, что о возможном растворении можно говорить, если образовалась тонкая пленка, но есть некоторые нюансы.

«Если это видно на снимке и в таком объеме, то говорить о растворении не приходится», — объяснил Яблоков.

Андрей Пешков также добавил, что пленка вряд ли сможет раствориться в воде. По его словам, то, что могло бы смешаться с водой, обычно не видно.

Какие действия

Оба специалиста уверены, что сейчас необходимо провести исследование. Пешков рассказал, что в профессиональных лабораториях должны грамотно отобрать пробы, посмотреть, что и где начинает скапливаться на разных горизонтах водные толщи. По его словам, нужно также взять донные отложения и изучить донные организмы.

Исследования необходимо проводить оперативно и параллельно ставить ограждения бонами. В дальнейшем также необходимо расследование о причинах разлива.

Василий Яблоков отметил важность не только космических исследований, но и исследований на месте. По его словам, сейчас не так много информации, и сложно понять объемы и толщину пленки.