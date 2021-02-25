Россиян попросили не ждать весны с грядущим потеплением

На европейской территории РФ началось потепление. За двое суток температура на улице изменится кардинально, но считать оттепель приходом весны не стоит.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил РИА «Новости», что на погоду оказал влияние пришедший на смену антициклону циклон.

«Уже завтра (25 февраля — прим. ред.), в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов», — сказал синоптик, назвав такое явление довольно редким.

Погода ожидается мрачная, хмурая, с низкими облаками. В европейской части страны пойдет мокрый снег с дождем, изменится направление ветра. Началом весны потепление считать нельзя, подчеркнул Вильфанд.

Он предупредил, что из-за потепления усилится гололед и станет «очень скользко».

При резкой смене погоды внимательным к себе следует быть людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У гипотоников возможны сильные головные боли. В эти дни им не повредят продукты с кофеином.