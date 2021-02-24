Врач рассказал об опасности резкой смены погоды

Кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказала, что для некоторых людей резкие перемены погоды опасны. В некоторых случаях смертельно. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что в эту категорию входят люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им следует внимательно следить за своим состоянием, так как перепады давления и температуры могут вызвать обострение хронических заболеваний.

«Должны быть внимательны и гипотоники. У них бывают сильные головные боли, и они порой даже не могут встать с кровати», — рассказал Мирошников и уточнил, что людям с пониженным давлением лучше принимать продукты с кофеином.

Также он отметил, что людям с сахарным диабетом, наоборот, следует убрать из рациона чай и кофе, а также ограничить количество соли в рационе.

Ранее стоматолог Мария Балакирева дала рекомендации, какую зубную щетку лучше выбирать. В первую очередь она посоветовала проконсультироваться с врачом, который подберет подходящую зубную щетку, исходя из состояния зубов пациента. Также Балакирева отметила, что лучше всего пользоваться электрической зубной щеткой и ирригатором.