Синоптики предупредили об угрозе схода селей в Крыму

В Крыму уровень воды в реках в эту пятницу может подняться на 0,5–1,5 метра. В ряде округов на юге полуострова есть угроза схода селей. Об этом со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщило РИА «Новости».

Угроза схода селей в связи с сильными дождями существует в бассейнах рек в округах Алушты, Судака и Феодосии.

В ночь на пятницу в Ялте выпала месячная норма осадков. А на горе Ай-Петри уровень осадков даже превысил ее. Синоптики прогнозируют сохранение дождливой погоды. Ожидаются ливни, грозы и град. Может выпасть еще 30 миллиметров осадков. А ветер усилится до 20–25 метров в секунду.

Причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра на полуострове стал циклон. Самые серьезные последствия непогода вызвала на востоке Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в республике режим ЧС регионального масштаба. Накануне он посетил Керчь, чтобы оценить обстановку. Когда Аксенов на лодке передвигался по городу, за ними пустились вплавь трое неизвестных. Глава Крыма сообщил, что это были спасатели, но в МЧС сказали, что эти люди не имеют к ним отношения.