Глава Крыма и МЧС разошлись во мнениях, кто же плыл за его лодкой

Глава Крыма Сергей Аксенов приехал в Керчь для осмотра затопленных мест. В соцсетях появились кадры, где он плывет на лодке, а за ним — люди. Аксенов сообщил, что это были спасатели. В МЧС заявили, что это были гражданские.

«Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, специально находятся в гидрокостюмах. Это делается для всех без исключения. И я исключением не был. Мы проехали в больницу, ее надо было посмотреть. Предлагаю всем паразитирование снять», — сказал Аксенов.

Он высказал сотрудникам МЧС слова благодарности. Глава полуострова отметил, что в таких ситуациях сотрудники всех сопровождают. Мужчины ему рассказали, что плавали так все утро.

«Если кто-то хотел, чтобы я ждал час-полтора гидрокостюм своего размера... Ну, коллеги, хорошо, в следующий раз буду возить с собой», — заключил Аксенов.

В МЧС опровергли информацию о том, что за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в затопленной Керчи плыли трое спасателей, сообщил РБК.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — сказали в ведомстве.

Представители также уточнили, что на пловцах были серые костюмы «БЛ» без маркировки, а спасатели МЧС носят оранжевые с маркировкой.