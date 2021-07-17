Синоптики пообещали переменчивую погоду в Центральной России

В Центральном федеральном округе ожидается переменчивая погода. Следующая неделя начнется с ливней и похолодания, но ближе к выходным опять станет тепло и солнечно. Об этом начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал ТАСС.

Аномальная жара в Центральной России сменится грозами и ливнями. Столбики термометра отступят вниз. Дневная температура в первой половине недели составит +24…+26 градусов.

Однако уже в четверг-пятницу опять потеплеет. Будет больше солнца, и воздух прогреется до +27…+29 градусов.

В Росгидромете ранее не исключили, что нынешний июль в европейской части России может войти в историю как один из самых теплых за время наблюдений. Среднемесячная температура в Москве уже на три градуса превышает норму.

Гидрометцентр ранее объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в московском регионе. Столбик термометра в субботу может подняться до +33 градусов. Предупреждение о жаре будет действовать до 18:00. Вместе с тем в Москве возможны и кратковременные дожди с грозами.