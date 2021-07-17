Как один из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений может войти в список метеорологов июль 20201 года на территории европейской части России. Об этом рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Если говорить в целом про европейскую территорию, объединить Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то вполне возможно, что июль окажется одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений», — сказал он.

Варакин добавил, что среднемесячная температура в Москве за июль 2021 года уже на три градуса выше нормы. В Северо-Западном федеральном округе было зарегистрировано сразу несколько температурных рекордов.

«Если говорить даже про Санкт-Петербург, то там было и шесть, и семь дней, когда обновлялись температурные рекорды», — отметил он

Гидрометцентр на 17 июля объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается, что температурный столбик поднимется до +33 градусов.