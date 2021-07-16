Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности 17 июля. Его ввели из-за жары, которая придет в Москву и Подмосковье — столбик термометра поднимется до +33 градусов.

Об этом сообщил Гидрометцентр России. На сайте сказано, что 16 июля в Московский регион придет аномально жаркая погода: среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов выше нормы.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

Предупреждение о сильной жаре в столичном регионе продлится с 10:00 до 18:00 субботы. В Гидрометцентре также отметили, что в Москве могут пройти кратковременные дожди с грозами, но выпадение осадков маловероятно.

Жара продлится до конца этой недели, а потом постепенно пойдет на спад. 20 июля температура воздуха опустится до +28 градусов, которые более привычны в это время года для столицы. К середине недели столбик термометра будет показывать +25 градусов днем. При этом в понедельник вероятность дождей вырастет — местами пройдут сильные ливни и грозы, которые будет сопровождать порывистый ветер.