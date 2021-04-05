Синоптики пообещали до +11 градусов в Москве и Подмосковье 5 апреля

В Москве и Московской области 5 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +11 градусов. Осадков не ожидается, атмосферное давление будет ниже нормы.

«Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков. В Москве +8…+10 градусов. А в Подмосковье + 6…+11 градусов», — сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Поднимется юго-западный ветер с порывами до 4–9 метров в секунду. К вечеру упадет атмосферное давление, оно составит 739 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это существенно ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Центральную Россию вернется зима. Все дни будут идти дожди, в ночь на среду может выпасть мокрый снег. К четвергу, 8 апреля, температура воздуха упадет до +3…+6 градусов. В ночь на пятницу, 9 апреля, воздух остынет до нулевых отметок. Тепло в Москву вернется в субботу, воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Синоптики предупредили о летней засухе в этом году. Могут пострадать такие регионы, как юг Черноземья, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.