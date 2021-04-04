Центральной России предрекли «испытание непогодой» на следующей неделе

Зима вернется в Центральную Россию вечером 6 апреля, а еще через два начнется настоящее испытание непогодой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По-весеннему погожие дни порадуют россиян в понедельник, 5 апреля, и большую часть вторника. Температура будет на два-три градуса выше положенной климатической нормы из-за повышенного атмосферного давления. Ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне -3…+2 градуса, а днем воздух прогреется до +7…+12.

«И покажется, что, наконец-то, весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия», — подчеркнул Евгений Тишковец.

Однако вечером во вторник почувствуется приближение атмосферного фронта, поэтому небо постепенно нахмурится, брызнут первые кратковременные дожди. В среду, 7 апреля, облачность продолжит уплотняться. Дожди станут более интенсивными, причем ночью осадки возможны с мокрым снегом. Тем не менее температура не сильно изменится. Под утро будет 0…+5, днем воздух прогреется до +6…+11.

«А вот четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным „балканцем“ — циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 мм, что составляет более трети всей месячной нормы», — сказал «360» Тишковец

Из-за похолодания ливни станут продолжительными. Температура опустится до +3…+6 градусов.

Видимость на дорогах ухудшится до нескольких сотен метров. Начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду, из-за чего не исключены сбои в авиа- и наземном транспортном сообщении. Атмосферное давление резко упадет на самое дно барического «колодца» — до 729 миллиметров ртутного столба, что отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Кроме того, в ночь на пятницу, 9 апреля, воздух остынет до околонулевых отметок. По этой причине некоторые участки дорог и тротуаров подморозит, местами образуется слабая гололедица. Однако ненастье ослабеет, осадки станут незначительными и очаговыми. После рабочего дня воздух прогреется до +6…+11, что станет «прологом к настоящему наступлению весы и потеплению», добавил Тишковец.