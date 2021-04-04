Россиян предупредили об угрозе летней засухи

Дефицит влаги в почве может привести к летней засухе в нескольких регионах России. В зоне риска оказался юг Черноземья, а также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит, именно в этих регионах. Еще может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области», — ответил синоптик на вопрос ТАСС, какие регионы рискуют летом столкнуться с засухой.

Вильфанд пояснил, что засуха может начаться в связи с нехваткой продуктивной влаги в почве. По его словам, в других регионах наблюдается нормальная ситуация.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вечером 6 апреля в Центральную Россию вернется зима. Днем ожидается интенсивный дождь, а в ночное время может пойти мокрый снег. При этом 8 апреля регион накроет циклонический вихрь балканского происхождения. Он принесет с собой ливни, а температура воздуха опустится до +3…+6 градусов.