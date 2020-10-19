Синоптик предупредил о гололедице на дорогах на фоне осадков

Ночью температура в центре европейской части России на этой неделе будет колебаться около нулевой отметки. На фоне осадков это приведет к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы.

Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на протяжении всей текущей недели прогнозируется облачная погода и дожди, «даже небольшой снежок будет появляться». Он также добавил, что температура на улице ночью будет опускаться до минус 2-3 градусов.

«Ночью будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки […] Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, увеличивается скольжение, гололедица появляется», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в дневные часы столбики термометров будут доходить до отметок в 5-7 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что россиянам нет смысла ждать бабьего лета, его не будет. Теплая погода и так длилась почти до середины октября. При этом Якутию и Камчатку в ближайшие дни ожидают аномалии — температура повысится до +12…+14 градусов, что считается повышением нормы.