Синоптики рассказали, стоит ли ждать новой волны бабьего лета

В Гидрометцентре сообщили, что россиянам нет смысла ждать бабьего лета, его не будет. Теплая погода и так длилась почти до середины октября.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд уверен, что бабьего лета в России больше не будет в 2020 году. Чтобы сказать об этом явлении, температура воздуха должна быть гораздо выше, однако синоптики таких показателей не видят, передает ТАСС.

Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки. Бабье лето — это 17–19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет Роман Вильфанд.

В 2020 году бабье лето выдалось неожиданного долгим — оно тянулось почти до середины октября, напомнил сайт «Газета.ru».

По словам Вильфанда, при этом Якутию и Камчатку в ближайшие дни ожидают аномалии — температура повысится до +12…+14 градусов, что считается повышением нормы, передает РИА ФАН.

В субботу стало известно, что на московский регион надвигаются ливни, снег и штормовой ветер. В связи с этим все коммунальные и дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности.