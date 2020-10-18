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    18 октября 2020, 01:58

    Синоптики заявили о «невероятных» аномалиях в регионах России

    Валерия Шафирко

    В некоторых регионах России в ближайшее время будут наблюдаться аномальные температуры. Например, на севере Якутии и Камчатке будет более чем на 10 градусов теплее нормы. А в Северо-западном и Центральном округах прогнозируется погода прохладная.

    Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, «невероятные» аномалии ожидают Якутию и Камчатку.

    «Температура выше нормы на 12-14 градусов на севере Якутии и на Камчатке выше нормы на следующей неделе. Это самые-самые теплые регионы, если говорить про аномалии», — заметил метеоролог.

    Он также добавил, что аномально прохладная погода прогнозируется в Северо-западном и Центральном регионах России. По словам Вильфанда, температура там будет на один-два градуса ниже нормы, уточнило РИА ФАН.

    Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о сильных осадках в выходные. 18 октября может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков. По словам специалиста, для осени это очень много. При этом метеоролог пояснил, что температура в скором времени установится и будет соответствовать климатической норме текущего месяца.