Экология 23 января 2023, 01:48 Сильные снегопады накроют Москву Синоптик Тишковец: сильные снегопады начнутся в Москве 30 и 31 января Pxhere

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Жителей и гостей Москвы 30 и 31 января жду снегопады. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, высота снежного покрова увеличится с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров. Об этом синоптик рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца — 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдется легкими морозами», — сказал Тишковец.

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К наступлению февраля, как заметил синоптик, природа вновь приобретет зимние черты.

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Ранее Тишковец сообщал, что с 23 по 29 января морозы будут постепенно усиливаться, но без каких-либо экстремальных показателей. К середине недели, по словам синоптика, температура воздуха будет -8… -13 в сумерки и -1… -6 в дневные часы.

Синоптик также предупреждал о «волнах холода», которые возможны в конце зимы и в начале весны. Однако аномальных морозов, по его словам, в центральных регионах России ждать не стоит.