Экология 16 января 2023, 03:34 Аномальные морозы не вернутся в Россию Синоптик Тишковец: пик морозов уже пройден, аномальные холода не вернутся в Россию РИА «Новости»

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Вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми. Пик морозов уже пройден, заявил в интервью радио Sputnik специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям нормы», — пояснил синоптик.

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В конце зимы и в начале весны возможны «волны холода», предупредил Тишковец. Однако аномальных районов в центральных регионах России ждать не стоит.

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Переменчивость зимней погоды объясняется небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако такие перепады, как этом году, случаются крайне редко, отметил специалист. К примеру, в селе Жилинда Оленекского района Якутии столбики термометров опустились до -61 градуса.