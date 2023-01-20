Общество 20 января 2023, 12:14 Синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Центральной России закончится оттепель

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Нетипичная для Центральной России оттепель сменится более привычной погодой уже в субботу, 21 января. Об этом радиостанции Sputnik рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Он отметил, что тепло Крещенской недели не было рекордным, но его можно назвать аномальным. Однако и морозы, которые придут ему на смену, тоже будут умеренными.

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«Температурный фон начнет понижаться. В воскресенье под утро ожидается -2... -7, а днем — от 0 до -5 градусов. На следующей неделе морозы будут постепенно усиливаться, но без каких-либо экстремальных показателей. К середине недели будет -8... -13 в сумерки и -1... -6 в дневные час», — заключил Евгений Тишковец.

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Также синоптик прогнозирует прояснение, солнце и полное отсутствие осадков.