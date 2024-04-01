01 апреля 2024, 15:07
«Шутка погоды удалась!» Температура в Москве побила суточный рекорд
Синоптик Позднякова: температура в Москве достигла +20,3 градуса и побила рекорд
В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла +20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Пик тепла придется на период с 15:00 до 16:00, воздух прогреется еще на один-два градуса.
Реклама
«Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе май, а на земле — апрель!» — написала Позднякова.
На этой неделе в столице ожидается переменчивая погода, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Первые два дня принесут существенное потепление, но уже в среду начнется похолодание. В Москву придут дожди, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду. На выходных в столицу вернется настоящая весна.
Во вторник в европейской части России столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Аномальное тепло связали с вторжением воздушных масс из Северной Африки.
Рекорды
Погода
Погода в Москве
Москва
Реклама
Реклама