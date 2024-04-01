Экология 01 апреля 2024, 15:07 «Шутка погоды удалась!» Температура в Москве побила суточный рекорд Синоптик Позднякова: температура в Москве достигла +20,3 градуса и побила рекорд РИА «Новости»

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В Москве на ВДНХ температура воздуха достигла +20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Пик тепла придется на период с 15:00 до 16:00, воздух прогреется еще на один-два градуса.

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«Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе май, а на земле — апрель!» — написала Позднякова.

На этой неделе в столице ожидается переменчивая погода, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Первые два дня принесут существенное потепление, но уже в среду начнется похолодание. В Москву придут дожди, ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду. На выходных в столицу вернется настоящая весна.

Во вторник в европейской части России столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Аномальное тепло связали с вторжением воздушных масс из Северной Африки.