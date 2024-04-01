01 апреля 2024, 12:31
Синоптик Ильин предупредил о неделе температурных контрастов в Москве
Переменчивая погода ожидается на этой неделе в Москве и области. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.
По его словам, первые два дня принесут существенное потепление. Столбики термометров поднимутся до +18…+22 градусов. Вероятность появления существенных осадков отсутствует.
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Однако в среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание. В город придут небольшие дожди, а порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. Уже в выходные в столицу вернется настоящая весна.
Погода в Москве
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