Общество 01 апреля 2024, 11:33 Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: 2 апреля в европейской части России прогнозируется до +22 градусов

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В европейской части России во вторник, 2 апреля, прогнозируется до +20… +22 градусов. Об этом «Ридусу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На юге европейской части России столбики термометров покажут +25… +26 градусов, на Северном Кавказе и в Крыму — до +29 градусов. Как пояснил эксперт, аномально теплая погода для апреля связана с вторжением воздушных масс из Северной Африки.

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Вильфанд также предупредил, что к концу недели температура в Москве и Подмосковье вернется к апрельской норме.