Экология 29 мая 2023, 01:31 Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области МЧС предупредило о сильных дождях и грозах в Ростовской области Pixabay

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В Ростовской области действует штормовое предупреждение. Об сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

«До конца 28 мая, а также в течение суток 29 местами по области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом», — отметили в ведомстве.

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Также прогнозируется усиление ветра до 20–23 метров в секунду. Жителей Ростовской области попросили быть более внимательными в связи с плохими погодными условиями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о заморозках, которые ожидаются в ближайшее время в Ленинградской, Новгородской, Кемеровской и еще шести регионах России. По словам синоптика, наиболее сильные заморозки придут в Иркутскую область, Красноярский край и Тыву.

Временное похолодание пришло накануне в Москву. Атмосферное давление наблюдалось в пределах нормы — 748 миллиметров ртутного столба. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами будут грозы, прогнозировали синоптики.