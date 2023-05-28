Общество 28 мая 2023, 09:10 Прохлада и облачность пришли в Москву в воскресенье Гидрометцентр России: атмосферный фронт принес в Москву временное похолодание Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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Обещанное синоптиками похолодание настигло столицу. Днем в Москве будет не выше +17 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Северо-западный ветер до 11 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров.

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Атмосферное давление будет в пределах нормы — 748 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье днем столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов. В ночь на понедельник в отдельных районах температура понизится до +3 градусов.

В районах области также будет облачно, местами пройдут дожди.

В понедельник, 29 мая, погода в столичном регионе заметно улучшится. По предварительным прогнозам, осадки не ожидаются, воздух прогреется до +23 градусов.

Ранее синоптики пообещали москвичам теплое и солнечное лето.